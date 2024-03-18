Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России

Российский футбольный союз представил расписание ближайших матчей Кубка России. Речь идёт о первых играх 1/2 финала в Пути РПЛ и второй стадии 1/4 финала в Пути регионов. Расписание приводим ниже с московским временем.
Путь РПЛ
3 апреля
18:15 «Балтика» - ЦСКА
20:30 «Спартак» - «Зенит»
Путь регионов
2 апреля
17:30 «СКА-Хабаровск» - «Динамо»
20:00 «Химки» - «Ростов»
3 апреля
16:00 «Урал» - «Локомотив»
4 апреля
19:30 «Ахмат» - «Оренбург»
Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.
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