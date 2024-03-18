Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России

Российский футбольный союз представил расписание ближайших матчей Кубка России. Речь идёт о первых играх 1/2 финала в Пути РПЛ и второй стадии 1/4 финала в Пути регионов. Расписание приводим ниже с московским временем.

Путь РПЛ

3 апреля

18:15 «Балтика» - ЦСКА

20:30 «Спартак» - «Зенит»

Путь регионов

2 апреля

17:30 «СКА-Хабаровск» - «Динамо»

20:00 «Химки» - «Ростов»

3 апреля

16:00 «Урал» - «Локомотив»

4 апреля

19:30 «Ахмат» - «Оренбург»

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Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.