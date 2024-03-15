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Кубок России

Александр Медведев: «Спартак» попал»

15 Марта 2024 • 14:26 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», поделился мнением о результатах жеребьевки полуфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России. В соперники «сине-бело-голубым» достался столичный «Спартак».

«Спартак» попал», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Первые матчи 1/2 финала Кубка России состоятся 2-4 апреля. Ответные полуфиналы - 16-18 апреля.

В чемпионате страны «Зенит» набрал 40 баллов после 20 туров. Команда располагается на первой позиции в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестой строчке.

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