Александр Медведев: «Спартак» попал»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», поделился мнением о результатах жеребьевки полуфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России. В соперники «сине-бело-голубым» достался столичный «Спартак».

«Спартак» попал», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Первые матчи 1/2 финала Кубка России состоятся 2-4 апреля. Ответные полуфиналы - 16-18 апреля.

В чемпионате страны «Зенит» набрал 40 баллов после 20 туров. Команда располагается на первой позиции в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестой строчке.