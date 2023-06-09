Алдонин высказался о суперфинале Кубка России

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором «армейцам» будет противостоять «Краснодар».

«Явного фаворита нет. В таких матчах уровень мастерства команды и отдельных игроков не главное. Несмотря на то, что ЦСКА будет играть в Москве, им это большого преимущества не даст», - приводит слова Алдонина ТАСС.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.

В минувшем сезоне РПЛ «армейцы» заняли второе место, а «быки» - шестое.