Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Алдонин высказался о суперфинале Кубка России

09 Июня 2023 • 14:34 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором «армейцам» будет противостоять «Краснодар».

«Явного фаворита нет. В таких матчах уровень мастерства команды и отдельных игроков не главное. Несмотря на то, что ЦСКА будет играть в Москве, им это большого преимущества не даст», - приводит слова Алдонина ТАСС.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.

В минувшем сезоне РПЛ «армейцы» заняли второе место, а «быки» - шестое.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Евгений Алдонин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
14:34 · Кубок России
Алдонин высказался о суперфинале Кубка России
14:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы»
14:13 · Кубок России
Тихонов назвал фаворита суперфинала Кубка России
12:46 · Кубок России
Тошич назвал преимущество ЦСКА в суперфинале Кубка России
12:11 · Россия. Премьер-лига
Ивич просит «Краснодар» сохранить Ионова
11:44 · Кубок России
Сёмин рассказал, чего ждёт от суперфинала Кубка России
11:35 · Россия. Премьер-лига
Наставник ЦСКА Федотов: «Задача – играть красиво, но и добиваться побед»
11:07 · Кубок России
Сычевой официально сменил фамилию и отчество 1
11:00 · Кубок России
Федотов – о Карраскале: «Приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами»
09:52 · Кубок России
Мор считает, что шансы «Краснодара» и ЦСКА в решающем матче Кубка России равны
09:20 · Кубок России
Деменко: «Сафонов вполне может настроиться на ЦСКА»
08 Июня
20:47 · Россия. Премьер-лига
Медина отреагировал на уход Щенникова из ЦСКА
20:29 · Кубок России
Червиченко: Надеюсь, «Краснодар» обыграет ЦСКА в Суперфинале Кубка России
20:08 · Кубок России
Пономарёв: «У ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром»
19:12 · Кубок России
Божович: Я не согласен, что ЦСКА – фаворит в матче с «Краснодаром»
Все новости