Михаил Кержаков: «Кубок России — это не первичная цель «Зенита»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о Кубке России.

«Нам интересен Кубок, но просто это не первичная цель. Наверное, этот турнир больше для ребят, которые получают меньше практики, чтобы они доказали, что готовы к конкуренции с основными игроками», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и 14 раз смог сохранить свои ворота «сухими».

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Факелом». Игра пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по мск.