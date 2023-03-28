Широков – о Кубке России: «Турнир стал хорошей альтернативой еврокубков»

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков высказался о Кубке России. Как известно, в этом сезоне турнир разыгрывается в новом формате, предусматривающем две сетки и увеличение количества матчей.

«Турнир вернул популярность и стал хорошей альтернативой еврокубков. Это касается как загруженности команд, возросло количество матчей, так и призовых - участники получают неплохие деньги на ранних стадиях, а победитель получит около 2 миллионов евро», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Действующим обладателем кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого сезона «красно-белые» обыграли «Динамо».

Отметим, что Роман Широков недавно был назначен генеральным директором футбольного клуба «Сатурн».