Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги ответного четвертьфинала в Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:0).

- Конечно, над «Краснодаром» довлело то, что ему надо было побеждать с крупным счётом. Я считаю, он выглядел активнее, чем ЦСКА, особенно в первом тайме. «Армейцы» прекрасно понимали, что у них есть хороший задел, который они создали себе в первом матче, и выстроили свою игру от обороны. В принципе, они надёжно перекрывали все зоны, поэтому у «Краснодара» мало что получалось и в атаках по центру, и на флангах. В связи с насыщенной обороной «армейцев» повышенное значение приобрели стандарты возле их ворот – именно с одного из них «Краснодар» забил, когда Сперцян реализовал штрафной удар. В нескольких эпизодах свою команду прекрасно выручил Акинфеев, чья надёжность передавалась полевым игрокам ЦСКА. Если брать по персоналиям, то среди двух команд я выделил бы как раз именно этих двух футболистов. «Армейцы», на мой взгляд, действовали очень строго, дисциплинированно и выдерживали свой план на игру. Они старались хорошо обороняться и проводить быстрые контратаки. Со стороны «Краснодара» было видно большое желание реабилитироваться за поражение в московском матче, но мастерство игроков ЦСКА не позволило ему добиться победы с большим счётом, чем 1:0.