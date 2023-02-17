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Кубок России

Изидор пропустит дерби «Локомотива» против «Спартака»

17 Февраля 2023 • 17:32 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не успеет восстановиться к матчу плей-офф Фонбет Кубка России против «Спартака».

По информации «Спорт-Экспресса», 22-летний француз не примет участие в столичном дерби со «Спартаком». Отмечается, что футболисту потребуется еще несколько недель для полного восстановления. О точных сроках пока не сообщается.

В текущем сезоне на счету Изидора четыре забитых мяча и четыре голевых паса в 17 матчах с учетом всех турниров.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Вильсон Изидор
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