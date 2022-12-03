Валерий Баринов назвал интересной пару «Локомотив» - «Спартак»

Актёр и поклонник «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на результаты жеребьёвки Фонбет Кубка России. В четвертьфинале пути РПЛ «железнодорожники» сойдутся в дерби со «Спартаком».

«Не знаю, каким будет «Локомотив» после паузы. «Спартак» — кубковая команда. «Локомотив» был такой же командой, но он забыл про это. Надеюсь, будет новая игра. Пара интересная», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Локомотив» будет очень мотивирован в матче со «Спартаком», ведь любая команда хочет одолеть такого соперника.

Первые матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России пройдут в конце февраля 2023 года.