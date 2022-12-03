Корниленко: «Я надеюсь, что получится интересное двухматчевое противостояние с «Динамо»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России. Самарский клуб в четвертьфинале Пути РПЛ сыграет с «Динамо».

«Динамо» — это соперник, которого мы очень хорошо знаем. Уже традиционно играем с ними в Кубке. Я надеюсь, что получится интересное двухматчевое противостояние», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Напомним, «Крылья Советов» заняли второе место в своей группе, пустив вперед московский «Спартак», но оставив позади «Зенит» и «Факел».

Напомним, первые матчи плей-офф Фонбет Кубка России пройдут в феврале 2023 года.