Аленичев хочет, чтобы «Спартак» подтвердил статус обладателя Фонбет Кубка России

Легенда «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о перспективах «красно-белых» в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России. Напомним, столичный клуб является действующим обладателем этого трофея.

«Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» подтвердил тот успех, который был в прошлом году и что он был не случайным», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

«Спартак» занял первое место в своей группе Фонбет Кубка России, опередив «Крылья Советов», «Зенит» и «Факел».

Сегодня, 3 декабря, прошла жеребьевка плей-офф Фонбет Кубка России, по ее итогам стало известно, что в четвертьфинале Пути РПЛ «красно-белые» сыграют с «Локомотивом».