Газизов: «Уфа» заслуженно победила «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча с махачкалинским «Динамо». Встреча в рамках Фонбет Кубка России завершилась победой башкирской команды в серии послематчевых пенальти 2:2, 4:3 по пен.

«Результативный матч и серия пенальти — болельщики испытали всевозможные эмоции. Мы победили, причем победили заслуженно», — заявил Газизов «Чемпионату».

Функционер сказал, что не хочет выделять в этом матче каких-то игроков, тут стоит отметить всю команду, а также болельщиков, которые пришли на стадион в снегопад.

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков за 18 туров.