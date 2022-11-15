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Кубок России

Газизов: «Уфа» заслуженно победила «Динамо»

15 Ноября 2022 • 18:16 Комментировать
Уфа
2:2
Динамо Махачкала
окончен после пенальти

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча с махачкалинским «Динамо». Встреча в рамках Фонбет Кубка России завершилась победой башкирской команды в серии послематчевых пенальти 2:2, 4:3 по пен.

«Результативный матч и серия пенальти — болельщики испытали всевозможные эмоции. Мы победили, причем победили заслуженно», — заявил Газизов «Чемпионату».

Функционер сказал, что не хочет выделять в этом матче каких-то игроков, тут стоит отметить всю команду, а также болельщиков, которые пришли на стадион в снегопад.

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков за 18 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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