Финальный матч Фонбет Кубка России состоится в «Лужниках»

Финальный матч Фонбет Кубка России сезона 2022/2023 пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», сообщает пресс-служба РФС. Игра запланирована на июнь следующего года.

Напомним, что последний финал, в котором «Спартак» одолел «Динамо» (2:1) также состоялся в «Лужниках».

«Лужники» — один из главных стадионов в мире и самый вместительный в стране: его трибуны рассчитаны на 81 тысячу зрителей. 21 мая 2008 года арена принимала финали Лиги чемпионов УЕФА. 15 июля 2018-го — финал чемпионата мира.

Игра между «Спартаком» и «Динамо» установила рекорд посещаемости за всю историю турнира. На матче присутствовало 69306 зрителей», — говорится в заявлении.