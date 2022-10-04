Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубкового матча, в котором его команда примет «Кубань».

«Мы готовимся и понимаем, что «Кубань» - достаточно серьёзная команда. Мы пока что во втором дивизионе, а они в первом, хороший коллектив у них собрался. Да, их немного в чемпионате лихорадит, но в любом случае, мы подходим к матчу со всей ответственностью», — сказал Колыванов.

Завтра, 5 октября, «Текстильщик» на одноимённом стадионе в Иваново примет «Кубань» в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Ранее команда Колыванова победила 2DROTS и «Спартак» Кострому. «Кубань» в Кубке России ещё не играла, так как команды Первой лиги начинают кубковый сезон только со стадии 1/4 финала.

Начало встречи «Текстильщик» - «Кубань» запланировано на 18:30 мск.