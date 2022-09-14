В Фонбет Кубке России все клубы будут бороться за победу с «Зенитом» - Сорокин

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин дал ответ на вопрос о том, какая из команд сможет составить конкуренцию «Зениту» в Фонбет Кубке России.

«Все будут бороться с «Зенитом». Просто вопрос, кто выиграет. Понятно, что на дистанции они, наверное, фавориты», - цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

При этом защитник отметил, что ему нравится новый формат турнира, поскольку в нём много игр, а следовательно много шансов.

Напомним, в среду «Краснодар» уступил по пенальти московскому «Локомотиву» в рамках группового этапа турнира. Основное время матча закончилось со счётом 2:2.