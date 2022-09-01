Агкацев высказался о победе «Краснодара» над «Химками»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался относительно результата матча в Кубке России против подмосковных «Химок». «Быки» одержали победу со счетом 2:0.

«Нам было важно набрать три очка. Хотели начать турнир с победы. Благодарен парням за самоотдачу. Каждый из них бился. Заслуженно победили», - высказался вратарь.

В рамках второго тура Кубка страны краснодарский клуб встретится со столичным «Локомотивом». Матч пройдет 14 сентября.

В чемпионате России «быки» ближайшую игру проведут против «Сочи». Поединок состоится в субботу, 3 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.