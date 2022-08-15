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Кубок России

Кубок России обзавёлся новым титульным партнёром

 
15 Августа 2022 • 22:25 Комментировать

Стал известен новый титульный партер Кубка России по футболу, который стартует уже завтра, 16 августа. Им стала компания «Фонбет», которая получит статус не только титульного, но и беттинг-партнера турнира.

Также стало известно, что показом матчей будет заниматься «Матч ТВ», Российский Футбольный Союз уже подписал соответствующее соглашение. Сроки соглашения - один год, однако в контракт включена опция о возможности продления еще на три года.

Чаще всего в Кубке России побеждал московский «Локомотив», это случалось целых девять раз. Однако действующим победителем турнира является московский «Спартак».

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