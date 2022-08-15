Кубок России обзавёлся новым титульным партнёром

Стал известен новый титульный партер Кубка России по футболу, который стартует уже завтра, 16 августа. Им стала компания «Фонбет», которая получит статус не только титульного, но и беттинг-партнера турнира.

Также стало известно, что показом матчей будет заниматься «Матч ТВ», Российский Футбольный Союз уже подписал соответствующее соглашение. Сроки соглашения - один год, однако в контракт включена опция о возможности продления еще на три года.

Чаще всего в Кубке России побеждал московский «Локомотив», это случалось целых девять раз. Однако действующим победителем турнира является московский «Спартак».