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Кубок России

Главный тренер «Амкала» назвал цель команды в Кубке России

11 Августа 2022 • 21:56 Комментировать

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко поделился информацией о том, какие цели ставит перед собой команда в Кубке России.

«Какой наш идеальный расклад на БЕТСИТИ Кубок России? Выиграть Кубок России! С кем в финале? Да все равно, главное туда добраться», — передает слова Зубко «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что всегда хочется ставить новые цели и добиваться их, все еще впереди.

Ранее стало известно, что медийный футбольный клуб «Амкал» в 1/256 Кубка России встретится с красногорским «Зорким», матч пройдет 16 августа. Напомним, что в турнире примет участие еще один медийный клуб 2DROTS, который 17 августа сыграет с «Чертаново».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Денис Зубко Зоркий Амкал
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