Главный тренер «Амкала» назвал цель команды в Кубке России

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко поделился информацией о том, какие цели ставит перед собой команда в Кубке России.

«Какой наш идеальный расклад на БЕТСИТИ Кубок России? Выиграть Кубок России! С кем в финале? Да все равно, главное туда добраться», — передает слова Зубко «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что всегда хочется ставить новые цели и добиваться их, все еще впереди.

Ранее стало известно, что медийный футбольный клуб «Амкал» в 1/256 Кубка России встретится с красногорским «Зорким», матч пройдет 16 августа. Напомним, что в турнире примет участие еще один медийный клуб 2DROTS, который 17 августа сыграет с «Чертаново».