​Алаев объяснил, почему лучше реформировать Кубок России, чем создавать Кубок лиги

Кубка лиги в России не будет. В четверг клубы Премьер-лиги единогласно поддержали отказ от создания нового турнира в пользу изменения формата Кубка России. Комментарий на этот счёт дал Александр Алаев, который в настоящий момент исполняет обязанности президента РПЛ.

«Кубок лиги как новый турнир пришлось бы согласовывать с силовыми структурами, партнёрами… А Кубок России уже согласован. В такой ситуации легче провести переговоры по поводу изменения его формата», - сказал Алаев журналистам.

Напомним, что в новом сезоне клубы РПЛ не выступят в еврокубках, поэтому в календаре появились пробелы.