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Кубок России

Права на Кубок РПЛ могут стоить в 10 раз дороже, чем Кубка России

07 Июня 2022 • 22:24 Комментировать

Потенциально новый турнир в российском футболе, Кубок РПЛ, может получиться коммерчески привлекательным. По крайней мере, права на его показ будут стоить недешево.

По данным телеграм-канала «Мутко Против», компания «Телеспорт» предложила 2,6 млрд рублей за телеправа на этот турнир. Сюда не входит решающий матч за трофей, который будет продаваться отдельно.

Также на партнерство Кубка РПЛ претендуют как еще один вещатель, так и не менее трех ведущих букмекерских компаний. Сообщается, что права на Кубок России стоили 250 млн рублей.

Кубок РПЛ должен стать альтернативой еврокубкам, которых в следующем сезоне в России не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок РПЛ
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