Овечкин может посетить финал Кубка России

Звёздный российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин может посетить предстоящий финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

По информации «РБ-Спорт», 36-летний хоккеист может принять участие в официальных мероприятиях «Динамо», так как форвард «Вашинтона» является большим болельщиком «сине-белых». Стоит отметить, что для Овечкина и его команды сезон в НХЛ уже закончился. «Кэпиталз» в первом же раунде Кубка Стэнли проиграли «Флориде».

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в 17.00 по московскому времени.