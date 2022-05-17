Рэпер ST отказался от выступления на финале Кубка России, поддержав активных фанатов «Спартака»

Известный в России и за рубежом рэп-исполнитель Александр ST Степанов, который является болельщиком «Спартака», признался, что отказался выступать в церемонии закрытия финала Кубка России.

В интервью «РБ Спорту» исполнитель заявил, что к нему обращались организаторы, но он вежливо отказался от участия в шоу-программе. Болельщик «Спартака» заявил, что он поддерживает всех активных фанатов, которые будут бойкотировать финал, заявив, что полностью разделяет их позицию.

Напомним, в финале Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо» 29 мая в Москве. Встреча состоится на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.

Стоит отметить, что активные фанаты «Спартака» бойкотируют этот матч из-за внедрения Fan ID в российский футбол.