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Кубок России

Рэпер ST отказался от выступления на финале Кубка России, поддержав активных фанатов «Спартака»

17 Мая 2022 • 21:46 Комментировать

Известный в России и за рубежом рэп-исполнитель Александр ST Степанов, который является болельщиком «Спартака», признался, что отказался выступать в церемонии закрытия финала Кубка России.

В интервью «РБ Спорту» исполнитель заявил, что к нему обращались организаторы, но он вежливо отказался от участия в шоу-программе. Болельщик «Спартака» заявил, что он поддерживает всех активных фанатов, которые будут бойкотировать финал, заявив, что полностью разделяет их позицию.

Напомним, в финале Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо» 29 мая в Москве. Встреча состоится на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.

Стоит отметить, что активные фанаты «Спартака» бойкотируют этот матч из-за внедрения Fan ID в российский футбол.      


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фратрия Динамо Москва Кубок России Фанаты fan id
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