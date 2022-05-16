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Кубок России

Активные фанаты «Спартака» не будут отменять бойкот ради финала кубка России

16 Мая 2022 • 11:54 Комментировать

Активные фанаты «Спартака» не будут присутствовать на финальном матче кубка России. Поклонники «красно-белых» приняли решение не отменять бойкот матчей.

Как известно, ранее фанаты «Спартака» отказались от посещения матчей премьер-лиги и кубка России в знак протеста против введения Fan ID. По этой причине в 2022-м году активные болельщики клуба не посещают матчи, не устраивают перфомансы. Ранее ряд журналистов и ветеранов призвали приостановить этот бойкот на финальный матч кубка России. В понедельник активные болельщики «Спартака» разместили обращение заводящего Михаила Дивинского на этот счёт.

«Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить свое слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем. Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы! Отказавшись от отстаивания интересов сегодня — мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы. И ещё раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!», - говорится в заявлении.

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