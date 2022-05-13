Романцев высказал мнение по финалу «Спартак» - «Динамо»

Экс-рулевой московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, что думает по поводу финального матча Кубка России между своей бывшей командой и столичным «Динамо».

В интервью «Спорт-экспрессу» специалист подчеркнул, что «Лужники» - спартаковский стадион. По его мнению, победителем станет тот, кто будет меньше внимания обращать на призовые.

Решающий поединок турнира состоится на стадионе «Лужники» 29 мая.

Напомним, что на стадии ½ финала «Спартак» одолел красноярский «Енисей» (3:0), а «Динамо» с аналогичным счетом разобралось с владикавказской «Аланией».