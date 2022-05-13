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Кубок России

Романцев: Престижность Кубка России восстановлена

13 Мая 2022 • 12:52 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу престижности Кубка России.

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что в последнее время престижность этого турнира заметно упала, ведь команды выставляли на кубковые матчи вторые составы и старались экономить силы для национального чемпионата, но сейчас всё изменилось. Опытный специалист отметил, что сейчас он отчётливо видит, что престижность Кубка России наконец-то восстановлена.

Напомним, что в финале Кубка России в этом сезоне сойдутся «Динамо» и «Спартак». Встреча состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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Кубок России Олег Романцев
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