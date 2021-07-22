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Сёмин стал амбассадором Кубка России

22 Июля 2021, 18:08,

Российский тренер Юрий Сёмин стал одним из амбассадоров БЕТСИТИ Кубка России, передаёт пресс-служба Российского футбольного союза.

В РФС отметили, что Сёмин является самым титулованным тренером в истории Кубок России и считается настоящей легендой этого турнира. Бывший тренер «Локомотива» примет участие в жеребьёвке, будет посещать матчи ранних стадий и участвовать в турах Кубка.

Сам Сёмин уже отреагировал на эту новость в своём «Инстаграме», отметив, что Кубок России является для него особенным турниром, и он рад стать его амбассадором.

Напомним, что специалист шесть раз становился победителем Кубка России в качестве главного тренера «Локомотива». Последний трофей он выиграл в 2019 году.

Напомним, что ранее российский тренер высказался по поводу натурализации игроков. Он заявил, что смотрит на это без особого оптимизма.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Юрий Сёмин, Кубок России
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