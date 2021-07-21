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Сёмин: «Я против того, чтобы натурализация превращалась в систему»

21 Июля 2021, 16:25,

Футбольный тренер Юрий Сёмин рассказал, как он относится к натурализации иностранных футболистов, передаёт Sport24. Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Самюэль Жиго может получить российское гражданство.

Экс-тренер «Локомотива» заявил, что на натурализацию смотрит без особого оптимизма. Сёмин отметил, что нужно готовить своих игроков, а натурализация лишает Россию талантливых футболистов.

Напомним, что Жиго имеет французское гражданство. В «Спартак» он перешел из бельгийского «Гента» в 2018 году, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. Трансферная стоимость 27-летнего игрока составляет 11 миллионов евро.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что натурализация Жиго поможет национальной команде, но таким путём «мы посадим себя на иглу».

 

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Сборная России, Юрий Сёмин, Самуэль Жиго
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