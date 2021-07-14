​Удвоение призового фонда, возвращение любителей: РФС рассказал о Кубке России

Уже сегодня, 14 июля, стартует розыгрыш Кубка России сезона 2021/2022. РФС посредством слайдов в своём телеграм-канале рассказал о некоторых интересных особенностях турнира.

Впервые за долгое время в Кубке России выступят любители. ЛФК представят три клуба – «Ставагросоюз», «Ядро» и «Ильпар». 62 клуба представят ПФЛ, 18 – ФНЛ и 16 – РПЛ. Всего имеем 99 участников.

Клубы ФНЛ вступят в борьбу с 1/64 финала, но «Оренбург», «Алания», «Балтика» и «Торпедо» попали сразу в элитный раунд как 4 лучших клуба лиги прошлого сезона.

С элитного раунда путь начнут и 11 из 16 клубов РПЛ. 5 участников еврокубков – «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» - начнут турнирный путь с 1/8 финала.

В матчах на вылет не будет дополнительного времени. Также не будет турнирной сетки – перед каждой стадией плей-офф будет проводиться жеребьёвка.

Призовой фонд по сравнению с прошлым годом вырос вдвое. В этом сезоне он составит 152 800 000 рублей.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая 2022 года.