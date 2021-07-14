ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Удвоение призового фонда, возвращение любителей: РФС рассказал о Кубке России

14 Июля 2021, 16:49,

Уже сегодня, 14 июля, стартует розыгрыш Кубка России сезона 2021/2022. РФС посредством слайдов в своём телеграм-канале рассказал о некоторых интересных особенностях турнира.

Впервые за долгое время в Кубке России выступят любители. ЛФК представят три клуба – «Ставагросоюз», «Ядро» и «Ильпар». 62 клуба представят ПФЛ, 18 – ФНЛ и 16 – РПЛ. Всего имеем 99 участников.

Клубы ФНЛ вступят в борьбу с 1/64 финала, но «Оренбург», «Алания», «Балтика» и «Торпедо» попали сразу в элитный раунд как 4 лучших клуба лиги прошлого сезона.

С элитного раунда путь начнут и 11 из 16 клубов РПЛ. 5 участников еврокубков – «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» - начнут турнирный путь с 1/8 финала.

В матчах на вылет не будет дополнительного времени. Также не будет турнирной сетки – перед каждой стадией плей-офф будет проводиться жеребьёвка.

Призовой фонд по сравнению с прошлым годом вырос вдвое. В этом сезоне он составит 152 800 000 рублей.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая 2022 года.  

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола