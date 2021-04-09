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​Олич оценил результаты жеребьёвки Кубка России

09 Апреля 2021, 19:36,

Наставник ЦСКА Ивица Олич оценил результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России. «Армейцам» предстоит провести дерби с «Локомотивом» на поле соперника. Матч пройдёт 21 или 22 апреля.

«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае, мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется», - приводятся слова Олича на клубном сайте ЦСКА.

Олич отметил, что ЦСКА предстоит столкнуться со сложным календарём матчей. Кроме того, молодой хорватский тренер сказал, что футбол, который в настоящее время демонстрирует «Локомотив», является одним из лучших в России. Ивицы выделил работу, которую проделал Марко Николич.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Ивица Олич
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