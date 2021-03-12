Расписание матчей четвертьфинала Кубка России

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12 Марта 2021, 11:25,
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Опубликовано расписание поединков четвертьфинальной стадии Кубка России сезона-2020/2021. За путевки в 1/2 финала поборются московские «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», грозненский «Ахмат», тульский «Арсенал», «Сочи», «Уфа» и самарские «Крылья Советов».
Седьмого апреля состоятся поединки «Ахмат» - «Уфа» и «Сочи» - «Локомотив». Восьмого апреля «Крылья Советов» примут «Динамо», а ЦСКА отправится в гости к «Арсеналу».
Напомним, что в минувшем сезоне трофей выиграл петербургский «Зенит». В финальном матче подопечные Сергея Семака с минимальным счетом одолели подмосковные «Химки» (1:0).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Кубок России