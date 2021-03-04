Колосков назвал фаворита Кубка России на бумаге

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым.

«Наиболее интересная пара, конечно, «Сочи» - «Локомотив». Это две команды, которые располагаются близко к лидерам чемпионата, очень хорошо укомплектованы. Оба клуба показывают хороший, качественный футбол. Поэтому с точки зрения равенства сил «Сочи» - «Локомотив» для меня самая интересная пара.

В остальных же парах, на мой взгляд, есть фавориты. ЦСКА, например, сейчас на ходу, несмотря на то, что проиграли последний матч. Что там говорить, команда очень сбалансированная, сильная, мощная, а вот «Арсенал» пока выглядит неубедительно. Что касается матча «Крылья советов» - «Динамо», то тут тоже все более менее понятно: команда ФНЛ против команды РПЛ.

В матче «Ахмат» - «Уфа» фаворита выделить тоже будет все-таки сложно. Может быть игра будет на другом качественном уровне, но команды достаточно равные.

Фаворита всего турнира выделить пока нельзя. Чемпионат только начался, ещё не понятно, в каком состоянии находятся команды. На бумаге фаворит наверное ЦСКА, а что будет по качеству игры, никто не знает. Так что лидера определить пока невозможно», - сказал Колосков.