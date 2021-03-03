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​В Кубке России определены все четвертьфиналисты, жеребьёвка – сегодня

03 Марта 2021, 14:11,

Разнеся «Урал» за шестнадцать минут, «Уфа» завоевала последний, восьмой билет в четвертьфинал национального кубка. Команда Рашида Рахимова присоединилась к командам, которые обеспечили себе место на следующей стадии турнира на позапрошлой неделе. Тогда уфимцы и екатеринбуржцы не сыграли из сильного мороза.

Борьбу за национальный кубок, помимо «Уфы», продолжают ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», представляющие столицу, а также такие клубы из РПЛ как «Сочи», тульский «Арсенал» и «Ахмат». ФНЛ в четвертьфинале имеет одного представителя – это лидирующие в первенстве «Крылья Советов».

Жеребьёвка четвертьфинальной стадии состоится уже сегодня, третьего марта. Мероприятие стартует в 17:50 по московскому времени.

Матчи 1/4 финала Кубка России запланированы на седьмое и восьмое апреля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Крылья Советов, Урал, Ахмат, Сочи
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