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Матч между «Локомотивом» и «Тамбовом» может не состояться

14 Февраля 2021, 22:24,

Матч 1/8 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тамбовом» может не состояться, об этом сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

«Если мы не решим вопрос с сокращением зарплаты, матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник», - цитирует Худякова ТАСС.

Напомним, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности. Российская Премьер-лига уже заявила, что окажется помощь клубу. На данный момент «Тамбов» не имеет возможности регистрировать новых футболистов.

После девятнадцати туров тамбовчане занимают последнее место в чемпионате России, имея в своём активе всего лишь тринадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Тамбов
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