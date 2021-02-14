Матч между «Локомотивом» и «Тамбовом» может не состояться

|
14 Февраля 2021, 22:24,
|
|
Матч 1/8 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тамбовом» может не состояться, об этом сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.
«Если мы не решим вопрос с сокращением зарплаты, матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник», - цитирует Худякова ТАСС.
Напомним, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности. Российская Премьер-лига уже заявила, что окажется помощь клубу. На данный момент «Тамбов» не имеет возможности регистрировать новых футболистов.
После девятнадцати туров тамбовчане занимают последнее место в чемпионате России, имея в своём активе всего лишь тринадцать очков.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Тамбов