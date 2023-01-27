​Роналду мог получить повреждение

В социальных сетях появилось видео, на котором Криштиану Роналду покидает поле после поражения «Аль-Насра» от «Аль-Иттихада» в полуфинале Суперкубка Испании со счётом 1:3. На видео не только слышно, как с трибун фанаты скандируют фамилию Лионеля Месси, но и видно, как Криштиану Роналду прихрамывает. Возможно, звёздный португальский нападающий получил какое-то повреждение или ушиб.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Трудовой договор 37-летнего форварда рассчитан до экватора 2025 года.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду провёл уже два матча. Голами португалец пока что не отмечался.