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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду мог получить повреждение

27 Января 2023 • 16:14 Комментировать (1)
Аль-Иттихад Джидда
3:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

В социальных сетях появилось видео, на котором Криштиану Роналду покидает поле после поражения «Аль-Насра» от «Аль-Иттихада» в полуфинале Суперкубка Испании со счётом 1:3. На видео не только слышно, как с трибун фанаты скандируют фамилию Лионеля Месси, но и видно, как Криштиану Роналду прихрамывает. Возможно, звёздный португальский нападающий получил какое-то повреждение или ушиб.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Трудовой договор 37-летнего форварда рассчитан до экватора 2025 года.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду провёл уже два матча. Голами португалец пока что не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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