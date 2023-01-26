​Капитан Роналду – в стартовом составе «Аль-Насра» на полуфинал Суперкубка

В четверг вечером «Аль-Наср» будет проводить матч против «Аль-Иттихада» в рамках полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии. Звёздный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в стартовый состав команды. Как и в дебютной игре, 37-летний португалец выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» начнут матч в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что примерно месяц назад Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до средины 2025 года.