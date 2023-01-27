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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Шутка дня: Фанаты ждут от Роналду увольнения тренера

27 Января 2023 • 14:21 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
3:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Аль-Наср» не смог пробиться в финал Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Иттихаду» со счётом 1:3. После игры рулевой «Аль-Насра» Руди Гарсия проявил смелость – он сказал, что одним из ключевых моментов матча стал шанс Криштиану Роналду, который португалец упустил в конце первого тайма при счёте 0:1. Звёздный форвард не забил, и сразу после этого «Аль-Иттихад» удвоил счёт.

Слова Руди Гарсии о Криштиану Роналду спровоцировали волну шуток в социальных сетях. Многие любители футбола теперь ждут от Роналду увольнения французского тренера из «Аль-Насра». Пару недель назад ходили слухи, что в саудовском клубе у Криштиану будут такие полномочия.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
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