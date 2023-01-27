Шутка дня: Фанаты ждут от Роналду увольнения тренера

«Аль-Наср» не смог пробиться в финал Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Иттихаду» со счётом 1:3. После игры рулевой «Аль-Насра» Руди Гарсия проявил смелость – он сказал, что одним из ключевых моментов матча стал шанс Криштиану Роналду, который португалец упустил в конце первого тайма при счёте 0:1. Звёздный форвард не забил, и сразу после этого «Аль-Иттихад» удвоил счёт.

Слова Руди Гарсии о Криштиану Роналду спровоцировали волну шуток в социальных сетях. Многие любители футбола теперь ждут от Роналду увольнения французского тренера из «Аль-Насра». Пару недель назад ходили слухи, что в саудовском клубе у Криштиану будут такие полномочия.