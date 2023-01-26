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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Где успехи твои, Криштиану: «Аль-Наср» с Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Иттихаду»

26 Января 2023 • 23:07 Комментировать (2)
Аль-Иттихад Джидда
3:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в четверг вечером предъявил взволнованной публике свой дебют в Суперкубке Саудовской Аравии.

Протокол игры  
Аль-Иттихад Джидда3:1Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Ромариньо Рикардо15'  
(2:0) Хамдалла Абдерразак43'  
  67'Талиска Андерсон (2:1)
(3:1) Аль-Шанкити Муханнад90'  
Гроэ МарселоАль-Хавсави Закария  76' 80' (Аль-Шамрани Хамдан ( 80'  90') Хегази АхмедШарахили АхмедАль-Шанкити Муханнад  83'Хамед ТарекЭнрике БруноРомариньо РикардоКоронадо Игор 81' (Камара Арун ( 81') Аль-Абуд Абдулрахман 71' (Аль-Биши Абдулазиз ( 71'  90') Хамдалла Абдерразак
Запасные: Аль-Джадаани АбдуллаХавсави ОмарАль-Нашри АуадАль-Саяри Мохаммед
Росси АгустинЛаджами АлиМаду Абдулла 46' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 46') Аль-Амри АбдулелаАль-Ганам Султан 56' (Бушаль Наваф ( 56') Аль-Хайбари Абдулла 87' (Машарипов Джалолиддин ( 87') Густаво Диас  45'Аль-Наджи Сами  27' 46' (Гариб Абдуррахман ( 46') Талиска АндерсонМартинес Гонсало 46' (Конан Гислен ( 46') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Акиди НавафАль-Фатил Мохаммед IIАль-Хассан АлиЯхья Айман
26 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

Недавно в Саудовской Аравии прошёл Суперкубок Испании в формате трёх матчей с полуфиналами и финалом. Понятно, что к скоротечному турниру с участием мадридского «Реала» и «Барселоны» было приковано значительное внимание любителей футбола на планете. Но теперь и Суперкубок самой Саудовской Аравии, разыгрывающийся по такой же схеме, привлекает к себе немалый интерес по всему миру. «Виновник» популяризации саудовского футбола – Криштиану Роналду, решивший на закате игровой карьеры (или не на закате?) знатно всколыхнуть футбол на Ближнем Востоке.

22 января Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в целом и в чемпионате Саудовской Аравии в частности. Команда звёздного португальца, отыгравшего весь матч от звонка до звонка без результативных действий, одержала минимальную победу над «Аль-Иттифаком». Спустя четыре дня Роналду дебютировал именно в Суперкубке Саудовской Аравии, где «Аль-Наср», ведомый Руди Гарсией, встречался на выезде с «Аль-Иттихадом» из Джидды. Эту команду тренирует также европейский специалист – Нуну Эшпириту Санту, соотечественник Криштиану. Прозвище данного клуба – «тигры».

Нелегко складывался этот матч для кратного обладателя «Золотого мяча». Ни справа, ни в центре, ни слева защитники «Аль-Иттихада» не давали ему свободы. На четырнадцатой минуте Роналду не смог уйти в прорыв на правом фланге, зато хоть прострелил, но оборона хозяев вынесла мяч в аут. Через полминуты прострел справа от лицевой пошёл уже не от Криштиану, а Роналду пропустил мяч на аль-Хайбари, пробившего где-то с линии штрафной значительно выше створа. На эти туговатые попытки гостей хозяева ответили породистым голом. Заброс у них последовал по левому полуфлангу, аль-Абуд сыграл в стенку с Хамдаллой и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, где в падении мяч смачно всадил в сетку Ромариньо (1:0).

На 24-й минуте всё тот же Ромариньо из зоны правого инсайда решил пробивать в дальний угол, но не попал в створ. Этот удар можно было сосчитать и за прострел, только вот никто из «Аль-Иттихада» не оказался на пути этого мяча, чтобы замкнуть его в створ. Вскоре был уже точно прострел с левого фланга и заблокированный удар Ромариньо. В продолжении того эпизода на газон упал столкнувшийся с игроком соперника Хамдалла, и нидерландский арбитр Данни Маккели не увидел повода для пенальти. Завершилась же эта достаточно опасная атака хозяев мощным ударом аль-Абуда метров с семнадцати рядом с левой штангой.

Надо сказать, что потрескивала оборона визитёров во время фланговых передач, но всё же удавалось «Аль-Насру» не пропускать впоследствии на протяжении 25 минут, хотя был у его ворот ещё один эпизод с подозрением на неназначенный пенальти. В течение этого времени Роналду мог дважды сравнять счёт ударами головой. Сначала была подача на португальца с левого края, и там до мяча дотянулся не он, а его соперник, скинувший футбольную сферу на угловой. Потом был навес на Криштиану с противоположной стороны, и здесь Роналду остро пробил головой, однако не переиграл вратаря противника Марсело Гроэ.

Расплата за нереализованный момент настигла «Аль-Наср» мгновенно. Хамдалла популярно продемонстрировал Роналду, как надо замыкать вторым этажом верховую передачу. Марокканский нападающий «тигров» откликнулся на кросс Ромариньо из правой части штрафной и положил мяч в дальний угол в противоход голкиперу гостей Агустину Росси (2:0). Естественно, «Аль-Наср» такое положение дел не устраивало. К первому тайму арбитр щедро компенсировал шесть минут, и могла столичная команда на этом отрезке сократить своё отставание в счёте, однако дальнюю попытку Гонсало Мартинеса отразил Гроэ.

После перерыва «Аль-Иттихад» отошёл назад в свою штрафную, памятуя о промежуточном счёте на табло. На 48-й минуте Талиска упал в чужую штрафную после контакта ногой с аль-Хавсави, но арбитр не назначил пенальти и в эту сторону. Причём стоит учитывать, что если бы там был зафиксирован фол, то должен был бы назначаться штрафной удар, а не пенальти. Спустя несколько минут мяч лихорадочно заметался по штрафной хозяев, и повезло им не пропустить. Минут через десять Роналду слева со штрафного пробил чуть над перекладиной, после чего удалось гостям провернуть бразильскую голевую комбинацию: левофланговый прострел Луиса Густаво преобразовал во взятие ворот Талиска (2:1).

А вот заключительная часть матча сложилась неудачно для гостей. «Аль-Иттихад» отодвинул игру даже на чужую половину поля и до 90-й минуты не реализовал два хороших шанса в атаке. В свою очередь, «Аль-Наср» не нашёл путей, чтобы полноценно перевернуть ход встречи. Ко второму тайму было компенсировано девять минут, и не обошлось без гола на этом промежутке. На второй добавленной минуте Роналду заработал впереди опасный штрафной, но удар с него Талиски с рикошетом пришёлся выше створа. То есть здесь гола не было.

Зато вскоре мяч проследовал в противоположные ворота. «Тигры» развили контратаку, итогом которой стал точный удар аль-Шанкити со средней дистанции в правый угол (3:1). Потерпев поражение, «Аль-Наср» вместе с Криштиану вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии на стадии полуфинала. Во втором официальном матче за свой новый клуб, как и в первом, Роналду не отметился результативными действиями. В финале Суперкубка «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Фейхой», одолевшей в другом полуфинале «Аль-Хиляль».

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Аль-Иттихад Суперкубок Саудовской Аравии
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Комментарии (2)
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CHegevarra007
26 Января 2023 в 23:36
Да уж, убогое зрелище. И если видно, что тренер «Аль-Иттихад» работает над игрой своей команды, то игроки «Аль-Наср» даже не знают что такое игра в стеночку, а подают в штрафную на уровне груди. Пока саудитские команды не понакупят себе классных футболистов, (понятно это буду в основном уже старички, но всё же) смотреть там абсолютно не на что.
Манчестерский Иппатий
26 Января 2023 в 23:32
Капитан Врунгель говорил: "Как корабль назовут - так он и будет плавать."
И что нам ждать от клуба, у которого Наср в названии?
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