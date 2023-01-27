​Тренер «Аль-Насра» показал, что не боится критиковать Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия показал, что он не боится критиковать звёздного новичка команды Криштиану Роналду.

В четверг «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» со счётом 1:3 в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Криштиану Роналду в конце первого тайма мог сравнивать счёт, но не реализовал момент, а через 28 секунд второй гол забили соперники.

«Одним из моментов, повлиявших на ход матча, стала упущенная Криштиану возможность в первом тайме», - высказался Гарсия, чьи слова приводит на своих страницах Daily Mail.

Напомним, что в конце декабря Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года.