Кто ещё поедет на Евро-2024: Оцениваем шансы команд в стыковых играх

В конце марта будут разыграны последние билеты на чемпионат Европы – 2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет своим читателям анонс предстоящих стыковых матчей за право выступить на континентальном футбольном форуме.

На кону – три путёвки

На Евро-2024 выступят 24 национальные команды. Сборная Германии сразу получила прямую путёвку как хозяин турнира. 20 билетов были разыграны в ходе отборочного цикла. Остаётся ещё три билета – за них разгорится борьба в стыковых играх. Сюда пробились лучшие команды из дивизионов Лиги наций по рейтингу последнего сезона. Они сформировали три пути, в каждом из которых на кону стоит одна путёвку на Евро. Присмотримся к каждому пути поближе.

Путь А

Уэльс – Финляндия;

Польша – Эстония.

В полуфиналах пути А сборная Уэльса сыграет против Финляндии, а сборная Польши – против Эстонии. Победители этих матчей сойдутся в финальной битве за путёвку на Евро. Хозяином в финале будут либо валлийцы, или финны.

Сборная Эстонии имеет мизерные шансы на победу в стыковых играх. Чтобы выйти на Евро-2024, эстонцам нужно одержать две гостевые победы над командами, которые серьёзно превосходят их в классе. Шансы Эстонии на итоговый успех оцениваем в 2%.

Сборная Финляндии надеется выйти на чемпионат Европы второй раз подряд. Для этого «суоми» нужно обыграть на выезде Уэльс, а затем дома взять верх над поляками или эстонцами. Задача серьёзная, но выполнимая. Шансы финнов оцениваем в 24%.

Сборная Уэльса имеет хорошее подспорье – полуфинал и теоретический финал стыковых игр команда проведёт дома. Как нам кажется, шансы валлийцев оказаться на Евро-2024 измеряются примерно 33%.

Сборная Польши со звёздным Робертом Левандовски в составе считается фаворитом в пути А. Поляки провалили отборочный цикл, но их состав позволяет всерьёз рассчитывать на успех в стыковых матчах. Шансы польской национальной команды оказаться на Евро оценим в 41%.

Путь В

Босния и Герцеговина – Украина;

Израиль – Исландия.

В пути В уровень команд достаточно ровный, поэтому интрига здесь серьёзная. В финале этого пути победитель матча Босния и Герцеговина – Украина будет принимать победителя матча Израиль – Исландия.

Сборная Исландии блеснула на Евро-2016 и выступила на чемпионате мира – 2018, но поддерживать высокий уровень не смогла, поэтому последующие два крупных турнира пропустила. Невысоки и шансы «викингов» квалифицироваться на предстоящий Евро – нужно выигрывать два сложных матча, причём не на своём поле. Учитывая неважную игру исландцев в отборе, их шансы выиграть путь В оцениваем в 17%.

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Сборная Израиля старательно боролась за путёвку на Евро-2024 в отборе, но всё-таки финишировала ниже Швейцарии и Румынии в своей группе. Теперь израильтяне попробуют решить задачу в стыках, их шансы, как нам кажется, составляют 21%.

Сборная Боснии и Герцеговины разочаровала своих болельщиков в отборочном турнире, одержав только одну победу, если вынести за скобки игры против скромного Лихтенштейна. При этом в стыках шансы боснийцев относительно неплохие, поскольку полуфинал против Украины и теоретический финал будут для них домашними. Шансы Боснии получить путёвку на Евро-2024 оцениваем в 28%.

Сборную Украины эксперты называют фаворитом этого пути. В последние годы команда играет неплохо, чему способствует тот факт, что основные игроки выступают в европейских чемпионатах. Шансы украинцев стать победителями пути В, на наш взгляд, измеряются 34%.

Путь С

Грузия – Люксембург;

Греция – Казахстан.

Путь С открывает возможности для относительно скромных сборных. Так, национальные команды Грузии, Люксембурга и Казахстана могут выйти на чемпионат Европы впервые в своей истории. На их фоне сборная Греции выглядит серьёзнее – «эллины» даже выигрывали Евро в 2004 году.

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Сборная Казахстана до последнего тура боролась за выход из группы в отборочном турнире. Решить задачу не получилось, но ещё есть стыковые матчи. Правда, ситуацию усложнила жеребьёвка – и полуфинал против Греции, и теоретический финал будут для «ястребов» выездными. Учитывая этот важный фактор, шансы Казахстана поехать на Евро мы оценим в 10%.

Сборная Люксембурга уже не является футбольным карликом – за последние годы команда серьёзно прогрессировала. В отборе люксембуржцы показали себя неплохо, но до прямого билета они не дотянули. Что касается стыковых игр, то шансы «красных львов» выиграть оба матча нами оцениваются в 20%.

Сборная Грузии рассчитывает поехать на Евро. «Крестоносцы» надеются в том числе на фактор своего поля, ведь полуфинал против Люксембурга и теоретический финал они проведут дома. Шансы грузин на итоговый успех оцениваем в 30%.

Сборная Греции, понятно дело, является фаворитом пути С. На наш взгляд, вероятность выхода «эллинов» на чемпионат Европы – 2024 составляет 40%. Хотя ожидать лёгких побед греков вряд ли стоит.

Когда пройдут матчи

Все полуфиналы стыковых игр за билеты на чемпионат Европы – 2024 пройдут в четверг, 21 марта. Финальные поединки, в которых непосредственно будут разыгрываться путёвки на футбольный форум, пройдут во вторник, 26 марта. У победителей полуфиналов будет пять дней на восстановление и подготовку.

Кто в какие группы попадает

Напоследок представим состав групп Евро-2024. Жеребьёвка финального турнира состоялась в начале зимы в Гамбурге. В группах осталось заполнить три свободных места – их займут победители стыковых игр.

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Победитель стыков А, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыков В.

Группа F: Турция, Победитель стыков С, Португалия, Чехия.

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Матч открытия Евро-2024 состоится 14 июня, а финал турнира пройдёт 14 июля.

Подготовил Александр Тихий.