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Чемпионат Европы по футболу 2024

Полузащитник «Спартака» Мартинс вызван в сборную Люксембурга

16 Марта 2024 • 21:20 Комментировать
Грузия
...
Люксембург
21.03 20:00

Футболист московского «Спартака» Кристофер Мартинс вызван в сборную Люксембурга для участия в мартовских матчах.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Люксембурга.  

В этом месяце люксембуржцы встретятся с Грузией в отборочном матче ½ финала Евро-2024.

Мартинс выступает за «красно-белых» с января 2022 года, перейдя из швейцарского клуба «Янг Бойз». В нынешнем сезоне на счету футболиста 27 игр во всех турнирах, в которых он сумел три раза отличиться забитыми мячами и столько же раз ассистировать своим партнёрам. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.


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Спартак Москва Сборная Люксембурга Кристофер Мартинс ещё теги

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