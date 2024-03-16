Полузащитник «Спартака» Мартинс вызван в сборную Люксембурга

Футболист московского «Спартака» Кристофер Мартинс вызван в сборную Люксембурга для участия в мартовских матчах.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Люксембурга.

В этом месяце люксембуржцы встретятся с Грузией в отборочном матче ½ финала Евро-2024.

Мартинс выступает за «красно-белых» с января 2022 года, перейдя из швейцарского клуба «Янг Бойз». В нынешнем сезоне на счету футболиста 27 игр во всех турнирах, в которых он сумел три раза отличиться забитыми мячами и столько же раз ассистировать своим партнёрам. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.