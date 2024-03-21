Сборная Грузии выбила соперников из Люксембурга из плей-офф квалификации Евро-2024

Сборная Грузии первой пробилась в финальную стадию плей-офф Евро-2024, обыграв соперников из Люксембурга. В контратаке Георгий Чакветадзе в борьбе зарядил по воротам и попал в штангу. Вскоре скидка защитника гостей на вратаря, Буду Зивзивадзе сыграл на опережение и послал мяч в сетку, но при этом фолил. Нет гола. Но все же в конце первого тайма грузины добились своего. После подачи углового защитник неудачно сыграл на отбой, и Зивзивадзе не простил гостей - 1:0.

В начале второго тайма арбитр не зафиксировал фол со стороны гостей, тут же атака в ответ, и Жерсон Родригес забил с разворота. Рефери посмотрел повторы и отменил гол, а также удалил Максима Шано за фол последней надежды. Леван Шенгелия со штрафного пробил над стенкой в перекладину. Вскоре Шенгелия здорово прострелил вдоль ворот, и Зивзивадзе оформил дубль.

Грузины в следующем раунде сыграют против соперников из Греции или Казахстана.