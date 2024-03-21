Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Грузии забила Люксембургу и стала на шаг ближе к Евро

21 Марта 2024 • 20:53 Комментировать
Грузия
2:0
Люксембург
1 1.80 X 3.50 2 5.20
2-й тайм

В Тбилиси в эти минуты проходит полуфинальный стыковой матч квалификации на Евро-2024 в рамках пути С. Национальная сборная Грузии принимает соперников из сборной Люксембурга.

Под конец первого тайма кавказская команда повела и сделала маленький шажок на пути в Германию. Отличился Буду Зивзивадзе, который великолепно подкараулил ошибку игроков гостей в собственной штрафной после углового и вонзил мяч под перекладину ворот люксембургской сборной.

Следить за ходом матча в Тбилиси можно в нашей текстовой трансляции. Напомним, что этот матч между соперниками – единственный, дальше идёт та команда, которая сегодня победит.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Сборная Люксембурга

Новости по матчу

Сегодня, 21 Марта
20:53
Сборная Грузии забила Люксембургу и стала на шаг ближе к Евро
19:30
Грузия - Люксембург: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
13:17
Актуальная ставка и прогноз на матч Грузия — Люксембург квалификации Евро-2024 — 21 марта 2024
02:10
Грузия - Люксембург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
20 Марта
15:52
Прогноз на точный счёт матча Грузия — Люксембург квалификации чемпионата Европы — 21 марта 2024
10:44
Бесплатный прогноз и ставка на матч Грузия — Люксембург квалификации чемпионата Европы — 21 марта 2024
16 Марта
21:20
Полузащитник «Спартака» Мартинс вызван в сборную Люксембурга
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГРУЗИЯ ЛЮКСЕМБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю Цель «Спартака» Актюркоглу решил, где хочет играть В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу Канселу выбрал клуб на ближайшие два сезона Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
«Автомобилист» в овертайме победил СКА и увеличил преимущество в серии Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Свищёв — о Бахе: «Мне казалось, что президент МОК должен делать всё, чтобы спорт процветал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
79 мин
Грузия Грузия
Люксембург Люксембург
2
0
2.11 3.25 3.75
Видео
21.03.24 в 22:45
Польша Польша
Эстония Эстония
1.21 6.20 15.00
Видео
21.03.24 в 22:45
Уэльс Уэльс
Финляндия Финляндия
1.93 3.45 4.10
Видео
21.03.24 в 22:45
Израиль Израиль
Исландия Исландия
2.27 3.35 3.25
Видео
21.03.24 в 22:45
Греция Греция
Казахстан Казахстан
1.45 4.40 7.40
Видео
21.03.24 в 22:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Украина Украина
3.60 3.80 1.96
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Марта
20:53 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Грузии забила Люксембургу и стала на шаг ближе к Евро
20:23 · Чемпионат мира 2026
Тадич повторил рекорд Ивановича по числу матчей за сборную
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Грузия - Люксембург: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Германии сменит форму Adidas на форму Nike фото
16:33 · Чемпионат Европы 2024
Пейчинович считает, что Сербия может выйти в плей-офф чемпионата Европы – 2024
16:19 · Чемпионат Европы 2024
Колосков считает, что Карпин должен подготовить сборную России к Евро-2028
14:43 · Германия. Бундеслига
Сборная Германии потеряла игрока
14:11 · Чемпионат Европы 2024
Алексей Попов оценил шансы сборной Казахстана в матче с Грецией
13:46 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно состояние Холанна
11:13 · Чемпионат Европы 2024
Главный тренер сборной Греции поделился ожиданиями от матча против сборной Казахстана
04:58 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, Саутгейт возьмёт Майну на Евро-2024»
01:57 · Товарищеские матчи
В сборной Германии приняли решение по Нагельсманну
20 Марта
22:04 · Товарищеские матчи
Нагельсманн – о своём будущем: «Сначала мне должны предложить работу»
21:19 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн: Я хотел бы выиграть со сборной Германии Евро-2024
20:28 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн подтвердил, что Нойер пропустит игры с Францией и Нидерландами
Все новости