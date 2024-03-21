Сборная Грузии забила Люксембургу и стала на шаг ближе к Евро

В Тбилиси в эти минуты проходит полуфинальный стыковой матч квалификации на Евро-2024 в рамках пути С. Национальная сборная Грузии принимает соперников из сборной Люксембурга.

Под конец первого тайма кавказская команда повела и сделала маленький шажок на пути в Германию. Отличился Буду Зивзивадзе, который великолепно подкараулил ошибку игроков гостей в собственной штрафной после углового и вонзил мяч под перекладину ворот люксембургской сборной.

Следить за ходом матча в Тбилиси можно в нашей текстовой трансляции. Напомним, что этот матч между соперниками – единственный, дальше идёт та команда, которая сегодня победит.