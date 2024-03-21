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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Грузии забила второй гол в ворота команды Люксембурга

21 Марта 2024 • 21:35 Комментировать
Грузия
2:0
Люксембург
окончен

В Тбилиси сборная Грузии удвоила своё преимущество в игре против сборной Люксембурга. Эти команды бьются за место в финале пути С стыковых матчей на Евро-2024.

На 64-й минуте матча Буду Зивзивадзе замкнул классный прострел от Левана Шенгелии без шансов для голкипера гостей – 2:0. Первый свой гол Зивзиваде оформил под конец первого тайма после ошибки игроков гостей в своей штрафной.

Напомним, что текстовую трансляцию матча сборной Грузии и Люксембурга проводит наш портал. По итогу встречи либо грузинская, либо люксембургская команда выйдет в финал пути С, где сыграет с победителем пары Греция – Казахстан.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Сборная Люксембурга

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2
0
2.11 3.25 3.75
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3.60 3.80 1.96
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