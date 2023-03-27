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Роналду продолжает обновлять свой рекорд

27 Марта 2023 • 03:47 Комментировать
Люксембург
0:6
Португалия
окончен

Два мяча в ворота сборной Люксембурга забил нападающий португальской сборной Криштиану Роналду, а его команда выиграла со счетом 6:0 у команды, которая в последние годы демонстрировала прогресс и уже не считается безнадежным аутсайдером. Для Роналду два его гола стали 121-м и 122-м в ходе своей карьеры в сборной Португалии.

Это означает, что Роналду поднимает планку все выше и выше для будущих поколений, которые, возможно, попробуют замахнуться на его рекорд по голам за национальную команду. Свой первый гол за сборную Роналду забил летом 2004 года в ходе домашнего для португальцев чемпионата Европы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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