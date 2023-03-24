Леау: «Я всегда стараюсь внести свой вклад, даже если меня выпускают на пять минут»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о своей роли в сборной Португалии.

23-летний футболит, несмотря на статус одной из главных звёзд итальянской Серии А, пока не является незаменимым в национальной команде своей страны. В недавнем поединке против Лихтенштейна (4:0) он появился на поле на 67-й минуте, заменив Жоау Фелиша.

«Я всегда стараюсь вносить свой вклад – неважно, появляюсь я на последние пять минут или с самого начала. Моя задача – помогать команде, забивать голы и делать голевые передачи. У нас много отличных игроков, и все мы прекрасно понимаем, что от нас требует тренер», – цитирует TMW Леау.