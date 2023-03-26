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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду обновил мировой рекорд

26 Марта 2023 • 22:24 Комментировать (2)
Люксембург
0:6
Португалия
окончен

Нападающий Криштиану Роналду отметился очередными забитыми мячами за сборную Португалии в поединке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. 38-летний бомбардир дважды расписался в воротах национальной команды Люксембурга.

Эти мячи стали 121-м и 122-м для него в составе сборной своей страны. Криштиану обновил собственный мировой рекорд по голам на международном уровне.

Сборная Португалии уверенно громит Люксембург на выезде со счетом 4:0. Команды провели на поле 35 минут. Детальная текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
26 Марта 2023 в 22:46
ай кришти молодца.. и сборную тащит и голы забиваец.. а гном тока слухами о переходах воздух портиц.. А-ха-ха-ха! )))
Sergey999
26 Марта 2023 в 22:53
Ща гном непонятной сборной забьет)) слюна рекой потечет у дрочеров)))
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