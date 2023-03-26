Роналду обновил мировой рекорд

Нападающий Криштиану Роналду отметился очередными забитыми мячами за сборную Португалии в поединке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. 38-летний бомбардир дважды расписался в воротах национальной команды Люксембурга.

Эти мячи стали 121-м и 122-м для него в составе сборной своей страны. Криштиану обновил собственный мировой рекорд по голам на международном уровне.

Сборная Португалии уверенно громит Люксембург на выезде со счетом 4:0. Команды провели на поле 35 минут. Детальная текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.