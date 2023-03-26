Сборная Португалии шесть раз огорчила соперников из Люксембурга

Сборная Люксембурга стартовала в отборе чемпионата Европы ничьей со Словакией (0:0), но сегодня напропускала от души, играя против Португалии. После скидки Нун Мендеша Криштиану Роналду в касание вколотил мяч в сетку. Невысокий Жоау Фелиш умудрился забить головой с линии вратарской. Снова результативная подача, и уже Бернарду Силва здорово сыграл в воздухе, 3:0. Полчаса игры, и Португалия забила снова, Роналду принял мяч в штрафной и метко пробил в левый угол. Тут же Данилу Перейра послал мяч в сетку, но вне игры. Пятый гол гости забили в уже привычной манере, навес, и невысокий Отавио головой послал мяч в цель. Рубен Невеш выстрелил в перекладину. Тут же пенальти, Рафаэл Леау пробил в угол, а вратарь выручил. Но все же вскоре форвард исправился, взял игру на себя, обыграл соперников и закатил мяч в цель - 6:0.