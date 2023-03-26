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Чемпионат Европы по футболу 2024

Люксембург - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4

26 Марта 2023 • 21:15 Комментировать
Люксембург
0:4
Португалия
1 20.00 X 7.10 2 1.17
1-й тайм

Сборные Люксембурга и Португалии проводят квалификационный матч чемпионата Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Люксембург0:4Португалия
 9'Роналду Криштиану (0:1)
 15'Фелиш Жоау (0:2)
 18'Силва Бернарду (0:3)
 31'Роналду Криштиану (0:4)
Морис АнтониЖанс ЛоранМартинс Марвин  37'Шано МаксимПинту МикаМартинс КристоферГерсон ЛарсСинани ДанелБаррейро ЛеандроРодригес ЖерсонТиль Венсан  32'
Запасные: Курчи АлессиоМахмутович ЭнесБонерт ФлорианКарлсон ДиркБоргес Санчес ИвандроТилль СебастьянХолл ТимОлесен МатиасРупиль ТимотеСинани ДейвидЩон Ральф
Патрисиу РуйДанилу ПерейраДиаш РубенСилва АнтониуДалот ДиогуПальинья ЖоауФернандеш БрунуМендеш НунуСилва БернардуРоналду КриштиануФелиш Жоау
Запасные: Лейте ДиогуЖота ДиогуСа ЖозеМариу ЖоауЛеау РафаэлКанселу ЖоауНевеш РубенРамуш ГонсалуВитинья IIОтавио ЭдмилсонЛуис Матеус IIБиай Селтун
26 марта. Стадион "Stade de Luxembourg".
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