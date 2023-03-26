Люксембург - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4

Сборные Люксембурга и Португалии проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Люксембург - Португалия
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Протокол игры
|9'Роналду Криштиану (0:1)
|15'Фелиш Жоау (0:2)
|18'Силва Бернарду (0:3)
|31'Роналду Криштиану (0:4)
Морис Антони•Жанс Лоран•Мартинс Марвин• 37'Шано Максим•Пинту Мика•Мартинс Кристофер•Герсон Ларс•Синани Данел•Баррейро Леандро•Родригес Жерсон•Тиль Венсан 32'
Патрисиу Руй•Данилу Перейра•Диаш Рубен•Силва Антониу•Далот Диогу•Пальинья Жоау•Фернандеш Бруну•Мендеш Нуну•Силва Бернарду•Роналду Криштиану•Фелиш Жоау
26 марта. Стадион "Stade de Luxembourg".
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