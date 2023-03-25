Титов считает, что матч Армении с Турцией принесёт много голов

Бывший игрок столичного «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что грядущий матч квалификации чемпионата Европы между сборными Армении и Турции подарит зрителям несколько забитых голов.

«Выиграет в матче горячая кавказская кровь. Армяне понесутся в атаку, а те же турки не любят отсиживаться в обороне. Ундер и Чалханоглу могут создать команде Армении массу проблем», - делится Титов с «РБ Спорт».

Поэтому эксперт считает, что в сегодняшнем матче будет забито как минимум три забитых мяча.

«Поставлю на тотал больше 2,5 мяча. Я не верю, что команды захотят играть от обороны», - заключил Титов.

Матч сборных Армении и Турции в рамках квалификации на Евро-2024 состоится 25 марта в Ереване на Республиканском стадионе.