Петраков: «Если Сперцян будет лидером, то мы от этого не откажемся»

Наставник сборной Армении Александр Петраков высказался о роли полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в национальной команде.

«Если Сперцян будет лидером и станет тянуть команду за собой, мы, конечно, от этого не откажемся. Но выстраивать игру команды вокруг одного футболиста — не в моих принципах», — заявил специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Петраков также отметил, что ему хочется видеть несколько лидеров в составе своей команды.

Напомним, что на счету Сперцяна 13 матчей в футболке сборной Армении, в которых он забил три гола. Следующим матчем для Эдуарда и его команды станет стартовая встреча отбора на чемпионат Европы - 2024 против сборной Турции, которая состоится в субботу, 25 марта.