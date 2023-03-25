​Тикнизян дебютирует за сборную Армении

Наир Тикнизян недавно получил паспорт Армении. Футболист «Локомотива» принял решение играть за армянскую национальную команду, хотя ранее он выступал за юношеские и молодёжную сборные России.

Дебют Наира Тикнизяна в сборной Армении состоится в субботу вечером. 23-летний футболист попал в основной состав армянской сборной на матч первого тура отбора на Евро-2024 против Турции.

Матч между сборными Армении и Турции стартует в Ереване в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.